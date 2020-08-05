Британские трейдеры за день заработали $500 млн на обвале нефтяных цен

Группа трейдеров из небольшой британской компании Vega Capital London Ltd сумела заработать на произошедшем 20 апреля обвале цен на нефть марки WTI около $500 млн, сообщает Bloomberg Businessweek со ссылкой на свои источники. По данным издания, используя сделки с таким инструментом как TAS (Trading at Settlement), трейдеры Vega Capital сумели сорвать куш в день, когда стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в мае упала до небывалого показателя в минус $37,63 за баррель.

На рынке TAS сделки заключаются на будущее — продавец обязуется продать нефть, а покупатель — купить ее по той цене, которая сформируется как средневзвешенная в последние две минуты до закрытия торгов по текущим фьючерсным контрактам на WTI. При этом многие из присутствующих на нефтяном рынке биржевых игроков не заинтересованы в получении нефти по фьючерсам, срок обращения которых на бирже истек, зачастую им просто негде ее хранить, а потому фьючерсы в последний момент нередко просто сбрасываются спекулянтами по ценам значительно ниже обычных. На сочетании этих двух факторов трейдеры Vega и строили свою стратегию, однако 20 апреля, отмечает Bloomberg Businessweek, она привела к успеху, о котором нельзя было и мечтать.

В этот день закрывались торги по майским фьючерсам на WTI, однако спрос на нефть упал практически до нуля на фоне резкого сокращения потребления топлива в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и переполнения хранилищ в Кушинге (Оклахома). Ожидая резкого падения цены в последние минуты, трейдеры Vega активно скупали контракты на WTI на рынке TAS, а в преддверии приближения «часа X» начали агрессивно продавать прямые контракты на WTI и связанные с ними инструменты, оказывая дополнительное давление на цены.

Эксперты Bloomberg отмечают, что такая стратегия является рискованной, так как всегда возможно появление крупного игрока, который начнет скупать фьючерсы. «Это как игра в покер по-крупному», — отметил основатель Onyx Capital Group Грег Ньюман.

Однако расчет трейдеров Vega оправдался — их продажи совпали по временем с массовым уходом покупателей, в результате чего стоимость майского фьючерса на WTI, который еще около полудня стоил $10 за баррель, к 14:00 упала до нуля, а в последние минуты торгов стала отрицательной, опустившись до минус $37. Такую сумму владельцы фьючерсов на нефть соглашались заплатить тем, кто готов был забрать их бумаги. В этих условиях продажа прямых контрактов на WTI за живые деньги с последующей покупкой фьючерсов на WTI через рынок TAS принесла трейдерам Vega огромную прибыль, отмечает Bloomberg Businessweek.

Сумма оказалась настолько крупной, что действия трейдеров, сообщает издание, привлекли внимание CME Group, владельца биржи Nymes, где проходили торги, а также американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) и британского Управления по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA). По данным Bloomberg, ведомства уже начали проверку с целью выяснить, не нарушали ли действия трейдеров Vega правил проведения торгов. Представители CFTC, FCA и CME отказались от комментариев.

В статье Bloomberg Businessweek отмечается, что трейдеры Vega не проявляли обычной для себя активности в дни, когда закрывались торги фьючерсами на WTI с поставкой в июне, июле и августе.

Ранее Bloomberg сообщал, что после падения цен на майские фьючерсы ниже нуля их 20 апреля покупал для снабжения сырьем своего НПЗ известный инвестор Карл Айкан. «Мы получили изрядную сумму», — заявил миллиардер 24 апреля в интервью Bloomberg.

Позднее в качестве одного из тех счастливчиков, кто сумел сумел заработать на обвале нефтяных цен 20 апреля, называлась британская компания BB Energy. По данным Bloomberg, в этот день BB Energy, имевшая запас мощностей в хранилищах, приобрела по отрицательным ценам контракты на нефть объемом 250 тыс. барр. и заработала на этом примерно $9,4 млн.

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