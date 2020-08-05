МВФ требует участия международных экспертов в подборе судей в Украине

Международный валютный фонд требует участия международных экспертов в подборе судей Украины. Это необходимо для предоставления гарантий инвесторам.

Об этом сказал глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Андрей Костин во время международного судебно-правового форума, передает РБК-Украина.

Он заявил, что вопрос взаимодействия МВФ — это не только вопрос денег фонда, но и вопрос доверия инвесторов.

«Если вы читали, что написано в меморандуме МВФ — там очень радикальные вещи. Это создание совета международных экспертов над Высшим советом правосудия... Если мы скажем, что мы будем это делать сами (без международных экспертов — ред.), то мы можем услышать — давайте и с Российской Федерацией разбирайтесь тоже сами», — сказал Костин.

Парламентарий добавил, что сейчас главным вопросом остается создание Квалификационной комиссии судей Украины.

По словам нардепа, согласия по этому вопросу среди политических сил нет.