Две трети украинцев не были в отпуске и не планируют его

Не были в отпуске и не планируют этого делать 66% украинцев, а среди тех, кто уже был в отпуске или только планирует его, лишь 9% выезжали или планируют съездить за границу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

Согласно опросу, 16% украинцев уже были в отпуске летом этого года, еще 18% планируют его на это лето. В то же время 66% не планируют и не были в отпуске.

Среди тех, кто уже был в отпуске или только планирует, 43% будут проводить его в своем населенном пункте, и столько же – в другом регионе Украины, лишь 9% выезжали или планируют съездить за границу.

Тех, кто планирует отпуск, относительно больше среди младших и более состоятельных.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.