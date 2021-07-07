Кабмин утвердил порядок предоставления отцам и другим родственникам отпуска по уходу за ребенком

Кабинет министров во исполнение закона по обеспечению равных условий отца и матери по уходу за ребенком утвердил порядок предоставления отцам отпуска по уходу за ребенком на 14 дней.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду.

Согласно проекту постановления, на такой отпуск может быть предоставлен отцу новорожденного ребенка, даже если он не пребывает с его матерью в зарегистрированном браке, но проживает вместе с ней. Также на такой отпуск может претендовать бабушка или дедушка ребенка, или другой совершеннолетний родственник, который фактически ухаживает за ребенком.

Отпуск предоставляется одноразово, длительностью до 14 дней, указано в проекте постановления. Он должен быть использован до 104 дня со дня рождения ребенка.

При этом в случае рождения двух и более детей длительность такого отпуска не увеличивается, говорится в проекте постановления.