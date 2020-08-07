Вспышка заболевания коронавирусом зафиксирована на предприятии «Киевхлеб» – 37 инфицированных

В Киеве была подтверждена вспышка коронавирусной болезни среди сотрудников предприятия «Киевхлеб», сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
«Сначала трое работников пекарни № 8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив — 77 работников. 37 человек оказались инфицированными», — написал он на своем телеграмм-канале в пятницу.
Кличко уточнил, что цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица находятся на самоизоляции.
Кроме того, в Соломенском районе столицы заболел один из специалистов районного управления образования. На сегодня установлены 62 человека, с которыми контактировал больной. У троих из них — подозрение на коронавирус.
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