Белорусская оппозиция объявила о создании нового объединения

Как сообщила супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Цепкало, планируется запуск новых инициатив по преодолению политического кризиса в стране

Бывший кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало создал Комитет объединенного собрания, планируется запуск новых инициатив по преодолению политического кризиса в стране. Об этом сообщила представитель штаба Тихановской, супруга Валерия Цепкало Вероника в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Вчера, например, мой супруг Валерий Цепкало запустил Комитет объединенного собрания, запускается несколько инициатив», — сказала она.

Цепкало также сообщила, что оппозиция ведет активную работу с мировым сообществом. «Мы призываем все мировое сообщество помочь нам провести новые демократические открытые выборы», — резюмировала она.

Ранее Беларусь покинула соратница Тихановской Вероника Цепкало, супруга незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало. Другая ее соратница Мария Колесникова, глава штаба другого незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, сообщила журналистам, что остается в Минске.