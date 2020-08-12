В США сомневаются в безопасности российской вакцины от коронавируса

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный инфекционист страны Энтони Фаучи во время экспертной дискуссии, организованной телеканалом National Geographic, усомнился в безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса COVID-19, которая прошла регистрацию Министерства здравоохранения РФ.
По его словам, разработать вакцину и подтвердить ее безопасность и эффективность для пациентов — это две разные вещи. «Я надеюсь, что россияне действительно окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна. У меня есть серьезные сомнения в том, что они сделали это», — сказал он.
Как отметил Фаучи, в США работают «над полдюжиной или больше вакцин». «Так что, если бы мы хотели рискнуть и причинить боль множеству людей или дать им что-то, что не работает, мы могли бы начать делать это, знаете ли, на следующей неделе. Однако это работает не так», — добавил инфекционист.
О регистрации в России первой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 накануне, 11 августа, сообщил глава РФ Владимир Путин.
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