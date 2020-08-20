Российский оппозиционер Навальный находится в тяжелом состоянии в больнице

Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Об этом сообщил ТАСС главврач БСМП № 1 Александр Мураховский, не уточнив, в сознании ли блогер.

«В тяжелом состоянии находится», — сказал собеседник агентства.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в аэропорту Омска из-за токсического отравления блогера. Она добавила, что Навальный был без сознания. Ярмыш отметила, что Навальный с утра пил только чай. Она предположила, что блогера могли отравить.

Позже она написала, что Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу вызвали полицию.