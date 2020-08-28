У Ермака уверяют, что Саакашвили будет и дальше работать в Украине

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили будет и дальше работать в Украине и предлагает не развивать конспирологию вокруг его эмоциональных сообщений и высказываний.
«Уйдёт или не уйдёт из Нацсовета реформ Саакашвили? Вчерашний день, в том числе, прошел под знаком этого острого вопроса. На мой взгляд, нет ни малейших оснований устраивать традиционные конспирологические разбирательства в связи с его эмоциональными постами. Михеил Николозович, действительно, весьма эмоционален, часто безапелляционен, быстро и резко реагирует на многое. Тем и славится. Он всегда добавляет драйва в нашу управленческую рутину», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Подоляк отметил, что Саакашвили сильно переживает за страну, за потерю темпа, за эффективность/неэффективность собственной работы, за корпоративную репутацию того же Нацсовета реформ.
«Он (Саакашвили — Ред.) хочет быстрее и результативнее работать. Естественно, он абсолютно нетерпимо относится к какому-то излишнему бюрократизму, дополнительным согласованиям и прочим обязательным процедурам. Короче, ко всему тому, чем так знаменито наше тяжело реформируемое государство. Делает он и достаточно яркие заявления. Но я бы точно не драматизировал ситуацию», — указал советник руководителя ОП.
Подоляк сообщил, что сам Саакашвили в разговоре с ним в четверг подчеркнул, что «Украина для него чрезвычайно важна и что мы продолжаем работать, продолжаем проектировать новые форматы государства, новые форматы отраслевых реформ. Все вполне конструктивно и очень много у нас наработок, которые требуют обязательного доведения до ума...»
В связи с этим советник Ермака полагает, что Саакашвили «ещё будет и будет здесь работать», но также указал, что Нацсовет реформ — это, прежде всего, важный институциональный орган, который имеет четкие цели и задачи, и который является своего рода «креативной площадкой» для откровенного обсуждения стратегических направлений развития Украины.
«В Нацсовет входит много ключевых креаторов и управленцев, определяющих правила игры на наших рынках. Да, Саакашвили отличный модератор данной площадки, но ценность Нацсовета реформ в том, что она в любом случае является корпоративным органом, который всегда способен предложить обществу отличный интеллектуальный продукт коллективного производства», — отметил он.
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