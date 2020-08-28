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Глава Минздрава предрекает катастрофу в случае отмены карантина

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Глава Минздрава предрекает катастрофу в случае отмены карантина

Отмена карантина могла бы повлечь катастрофические последствия, ведь больницы будут заполнены до отказа и не смогут принимать больных COVID-19.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 28 августа.

«Отмена карантина может привести к катастрофе. Если полностью отменить карантин, то у нас просто не будет где оказывать медицинскую помощь. У нас все больницы будут заполнены», — отметил Степанов.

По его словам, в украинских больницах для больных с коронавирусом подготовлено 35 тысяч коек, которые распределены по регионам в разном количестве. На сегодняшний день заняты 6 544 из них, и количество госпитализированных ежедневно растет.

Поэтому, чтобы избежать ситуации, когда некуда будет госпитализировать больных с коронавирусом, нужно соблюдать все правила карантина, заявил министр.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на 28 августа лабораторно подтверждено 114 497 случаев COVID-19, из них 2 451 летальный, 55 083 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2 438 новых случаев.

Максим Степанов, коронавирус
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