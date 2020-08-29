Зеленский вручил награды погибших защитников Украины их родственникам

Во время церемониала чествования военнослужащих ВСУ в Зале Памяти на территории Министерства обороны президент Владимир Зеленский передал награды трех погибших защитников Украины их родным.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что Указами президента Украины за личное мужество и героизм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Жуку Андрею Сергеевичу — майору (посмертно), присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Кубраку Вячеславу Анатольевичу — прапорщику (посмертно), также награжден орденом «За мужество» III степени Дегтярев Виктор Николаевич — участник боевых действий (посмертно).

Чествование памяти 223 воинов, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, состоялось на Мемориальном комплексе Министерства обороны Украины. Вместе с главой государства в мероприятии принимали участие также председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

29 августа — День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.