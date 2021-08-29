Зеленский почтил память погибших за Украину

Президент Владимир Зеленский почтил память павших за страну в День памяти защитников Украины, сообщает пресс-служба главы государства в воскресенье утром.
«В День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, президент Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших за наше государство, расположенной на ул. Трехсвятительской в Киеве», — указано в сообщении.
Отмечается, что в церемонии памяти погибших защитников также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль.
День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, основан в 2019 году указом Зеленского № 621/2019. Это решение принято с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, увековечения их героизма, укрепление патриотического духа в обществе.
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