Спикер Рады заявил о невозможности амнистии участников НВФ на Донбассе

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что Украина вряд ли сможет идти своим путем в вопросах амнистии военных преступников.
«Полная амнистия. Есть военное преступление, которое ни в одном государстве мира не подлежит амнистии. Это реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем», — сказал Разумков журналистам в понедельник в Киеве, комментируя заместителя главы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Витольда Фокина о возможной полной амнистии участников военных формирований.
Ранее в интервью Стране замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и проведение выборов, а также за особый статус для всего Донбасса.
Как объяснил Фокин, он считает, что если украинская сторона предложит на минских переговорах проведение всеобщей амнистии, то российская сторона, возможно, откажется от своих требований по изменению украинской Конституции.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016