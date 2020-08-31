Спикер Рады заявил о невозможности амнистии участников НВФ на Донбассе

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что Украина вряд ли сможет идти своим путем в вопросах амнистии военных преступников.

«Полная амнистия. Есть военное преступление, которое ни в одном государстве мира не подлежит амнистии. Это реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем», — сказал Разумков журналистам в понедельник в Киеве, комментируя заместителя главы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Витольда Фокина о возможной полной амнистии участников военных формирований.

Ранее в интервью Стране замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и проведение выборов, а также за особый статус для всего Донбасса.

Как объяснил Фокин, он считает, что если украинская сторона предложит на минских переговорах проведение всеобщей амнистии, то российская сторона, возможно, откажется от своих требований по изменению украинской Конституции.