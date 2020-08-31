В Кремле считают, что Лукашенко контролирует Беларусь и не нуждается в помощи

Власти Беларуси держат под контролем ситуация в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

Журналисты напомнили Пескову слова российского президента Владимира Путина о создании резерва из сотрудников силовых структур для «помощи» Беларуси, где начались протесты после выборов президента.

«В настоящее время речи об использовании этот резерва не идет. Президент также всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации. О ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Но сейчас мы видим, что положение дел под контролем», — заявил представитель Кремля.