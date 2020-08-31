Лукашенко исключил возвращение Беларуси к конституции 1994 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко исключил возвращение к конституции в редакции 1994 года. Об он заявил в понедельник во время рабочей встречи с главой Верховного суда Валентином Сукало, сообщает информационное агентство БелТА.
"Возврат, как некоторые говорят, к конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад - это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед", - сказал глава государства.
По словам Лукашенко, эти перемены должны двигать общество вперед. "На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения", - подчеркнул он.
Сукало примет участие в работе над новым вариантом конституции республики. "Я хочу, чтобы вы все-таки как опытный человек свое слово сказали, - отметил глава государства. - И по поводу судов. Многие хотят - и в самом судейском сообществе - некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд - в Беларуси. Пусть никто не смеется".
Лукашенко заявил, что независимость белорусских судей является целиком их ответственностью и свободным выбором каждого, а президент не оказывает тайного влияния на принятие судебных решений.
Отдельно президент Беларуси высказался о требованиях перемен в стране, звучащих со стороны протестующих. "Что касается стратегии, сейчас очень много разговоров о том, что нам надо каким-то образом переустроить нашу общественно-политическую систему, изменить ситуацию в стране. Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет, и какие они хотят перемены. Поэтому мы с вами это обсудим", - отметил он.
По словам Лукашенко, работа над изменениями конституции идет, ее обновленный проект будет вынесен на общественное обсуждение.
Ранее Лукашенко предлагал внести изменения в конституцию, чтобы перераспределить полномочия властей разных уровней и передать часть прав "вниз". Он также предлагал прописать в основном документе обязательное для претендента на пост президента требование о прохождении службы в армии. По его словам, новая конституция должна быть принята на референдуме. Новые выборы, по его словам, возможны лишь после принятия новой Конституции Беларуси.
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