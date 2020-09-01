В США темнокожие предприниматели судятся с McDonald's

Владельцы уже разорившихся заведений утверждают, что McDonald’s настаивала, чтобы они открывали свои рестораны в неблагополучных районах городов с высоким уровнем преступности

Более 50 бывших темнокожих владельцев ресторанов американской сети быстрого питания McDonald’s по франшизе подали в США коллективный иск к компании, обвинив ее в дискриминации при выборе места для ресторанов. Об этом сообщает во вторник газета USA Today.

Как утверждают владельцы уже разорившихся заведений, McDonald’s настаивала, чтобы они открывали свои рестораны в неблагополучных районах городов с высоким уровнем преступности, в то время как белые могли работать в более престижных и спокойных частях города. В результате у темнокожих увеличивались расходы, связанные с обеспечением безопасности, а доходы снижались из-за общей нестабильной обстановки в тех местах, где им приходилось вести бизнес.

Истцы также утверждают, что McDonald’s прибегала и к другим формам дискриминации темнокожих предпринимателей, отказывая им в финансовой поддержке и ограничивая возможности для приобретения ресторанов в благополучных частях городов.

Владельцы бизнеса по франшизе могут использовать бренд и модель работы компании — франчайзера при соблюдении установленных правил и финансовых отчислениях ему. Всего к иску присоединились 52 бывших владельца ресторанов, которым совместно принадлежали более 200 заведений быстрого питания, работавших под брендом McDonald’s. Каждый из них настаивает на компенсации финансового ущерба, понесенного в результате дискриминации, в размере $4-5 млн.