Шмыгаль прогнозирует 3 тысячи больных COVID-19 ежедневно уже к концу месяца

К концу сентября — началу октября в Украине ежедневно будет фиксироваться 3 тыс. больных COVID-1, прогнозирует премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Сегодня у нас — от 2 до 2,5 тыс. заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, к концу сентября — началу октября эта цифра вырастет до 3 тыс. больных каждый день. Это загрузит больницы более чем на 80%», — сказал он в эфире телеканала «1 + 1» во вторник утром.
Премьер добавил, что после того, как начнется спад и хотя бы в течение двух недель будет наблюдаться снижения прироста заболевших, можно будет говорить о послаблении карантинных мер, в частности об открытии границ.
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