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В «Слуге народа» собирают подписи за исключение Лероса из фракции

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В «Слуге народа» собирают подписи за исключение Лероса из фракции

Фракция «Слуга народа» собирает голоса за исключение из своего состава народного депутата Гео Лероса, сообщила народный депутат Елизавета Ясько.

«Во фракции собирают голоса за исключение Гео Лероса из фракции. Официально заявляю, что я воздержалась. Несмотря на то, что я не всегда согласна с Гео, я не хочу и не буду занимать позицию против Гео Лероса!», — написала Ясько на своей странице в Facebook во вторник.

В свою очередь Лерос сообщил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский после его выступления в парламенте во вторник приказал Арахамии (Давид Арахамия — глава фракции «Слуга народа» — Ред.) срочно собрать подписи об исключении его из фракции и " даже лично давит на депутатов«, которые не соглашаются его исключать.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», Лерос на пленарном заседании во вторник с трибуны парламента обвинил главу государства в покрывательстве коррупции, которую якобы возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Подскажите, где обещанные конкурсы на государственные должности, вместо которых люстрированных, зашкваренных, махровых коррупционеров без конкурса назначают на таможню, в налоговую и во все другие коррумпированные кормушки... Вместо обещанных новых лиц к власти пришли кланы Януковича, которые теперь возглавляете вы, господин президент», — заявил народный депутат.

Он подчеркнул, что Зеленский несет персональную ответственность за преследование общественных активистов, журналистов и оппозиционных политических организаций.

«Очевидно, что вы так далеки от интересов Украины, как Ермак от борьбы с коррупцией. Но давайте честно, кто такой Ермак без Зеленского? Это, на самом деле, сознательный выбор президента — поручить ему выполнять всю его грязную коррупционную работу. Неужели Ермак не согласовывает с президентом „смотрящих“ или Зеленский не знает, какой министр прислуживает другим министрам? Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились», — сказал Лерос.

Как сообщалось, 29 марта Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности.

Андрей Ермак заявил, что в команде Владимира Зеленского нет коррупции, а скандал с видеозаписями, на которых присутствует брат главы ОП Денис Ермак, называет «спланированной операцией».

11 июня НАБУ сообщило, что открыло два уголовных производства по факту публикации и содержания записей разговоров Дениса Ермака (т.н.дело «пленок Ермака»), одно из них открыто в отношении руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

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В тот же день Зеленский публично заявил, что Денис Ермак, который стал фигурантом записей о возможной коррупции при назначении на государственные должности, «точно не брал денег» и «просто болтун». При этом Лероса, который также был его внештатным советником, глава государства назвал «аферистом».

28 августа Лерос сообщил о поджоге своего автомобиля неизвестными. Милиция расследует этот инцидент.

Слуга народа, Гео Лерос
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