Лукашенко снова пугал соотечественников Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко опасается, что, если «урки с прикорытниками» придут к власти, начнётся резня, по сравнению с которой произошедшее во время Майдана в Украине — «цветочки».
Об этом сообщает TUT.BY.
«Дело здесь не во власти, дело в том, что я не хочу, чтобы порезали на куски страну, которую я лепил на обломках империи, окровавленный этот кусок», — сказал он.
По словам Лукашенко, его поддерживают миллионы людей и он опасается, что если «урки с прикорытниками» придут к власти, то порежут на куски не только страну, но и людей.
«Это будет резня, и то, что произошло в Украине, — это будут цветочки. У нас будут ягодки», — подчеркнул Лукашенко.
Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.
Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.
Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.
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