В Беларуси опровергли информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Беларуси опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября — по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.

Ранее МИД Украины отозвал посла из Минска для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Беларуссью. Кизим вернулся в Минск 5 сентября. 10 сентября он рассказал, что когда пересекал границу, его заставили открыть багажник и показать личные вещи. По его словам, за 27 лет работы дипломатом он не сталкивался с таким отношением к послу Украины.

«В действительности пограничники не досматривали автомобиль господина Кизима или его багаж. Был проведен всего лишь осмотр транспортного средства, который является частью процедуры пограничного контроля в соответствии со статьей 27 закона Республики Беларусь о государственной границе. Таким образом, нормы Венских конвенций 1961 и 1963 годов о дипломатических и консульских сношениях, исключающие осмотр личного багажа дипломатических агентов и консульских должностных лиц и членов их семей, нарушены не были», — утверждается в сообщении Погранкомитета, размещенного в его Telegram-канале.