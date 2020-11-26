Беларусь вручила послу Украины ноту протеста

МИД Беларуси вручил ноту украинскому послу в стране, в которой белорусская сторона выразила протест в связи с «непрекращающейся серией антибелорусских акций» в отношении дипломатического представительства в Украине. Об этом говорится в сообщении МИД Беларуси, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

«26 ноября в Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, — говорится в сообщении. — Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь на Украине».