Инвестгруппа ICU прогнозирует инфляцию в Украине в 2021 году на уровне 6,5%

Индекс потребительских цен в 2021 году может вырасти на 6,5%, тогда как ранее прогнозировался рост на 5,3%, сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы Сергей Николайчук.

«Уже в четвертом квартале инфляция в годовом измерении вернется к целевому диапазону НБУ, год мы завершим на отметке 5,3%, по нашему прогнозу. А уже в первом квартале (2021 года — ИФ) инфляция превысит высшую границу целевого диапазона НБУ и будет оставаться на этом уровне в течение года», — пояснил Николайчук в ходе онлайн-презентации обновленного макропрогноза во вторник.

Инфляцию в следующем году подтолкнут к росту ослабление гривны, возобновление роста цен на энергоносители и повышение минимальной зарплаты, пояснил он.