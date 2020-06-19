Инвестгруппа ICU прогнозирует инфляцию в 2020 году на уровне 4,2% и 5,5% в 2021

Индекс потребительских цен в 2020 году может вырасти на 4,2%, а в 2021 году — на 5,3%, что позволит Национальному банку Украины (НБУ) продолжить смягчение монетарной политики, указано в макроэкономическом обзоре инвестиционной группы ICU, обнародованном в пятницу.

Согласно ему, аналитики ICU прогнозируют, что НБУ в сентябре снизит учетную ставку с нынешних 6% до 5,5% с последующим повышением в 2021 году до 6,5%, а также продолжит использовать инструменты предоставления ликвидности при наличии соответствующей потребности у банков.

«Банки будут поддерживать надежных заемщиков кредитными ресурсами, однако мы не ожидаем существенного усиления кредитования из-за осторожного поведения банков и дефицит платежеспособных заемщиков. Правительственные инициативы по стимулированию кредитования будут иметь только маржинальные эффекты», — указано в обзоре.

В документе отмечается, что аналитики ICU прогнозируют расширение дефицита госбюджета в этом году до 6% ВВП, что ниже по сравнению с запланированным уровнем в 7,5% ВВП из-за сдерживания определенных расходов вследствие ограниченности ресурсных источников.

Инвестгруппа ожидает, что нерезиденты начнут постепенно возвращаться на рынок внутренних облигаций во втором полугодии 2020 года, вместе с тем полагает, что основным источником спроса на гривневые облигации будут отечественные банки.

Согласно обзору, аналитики прогнозируют умеренное увеличение соотношения государственного долга к ВВП с 50,6% в 2019 году до 56,9% в текущем с небольшим снижением в следующем до 56,2%.

Инвестгруппа отметила, что внешняя позиция экономики Украины оказалась достаточно устойчивой к эффектам «коронакризиса».

«Из-за падения цен на нефть и природный газ, а также сокращения внутреннего спроса в первые четыре месяца 2020 года текущий счет был сведен с профицитом. Мы ожидаем, что профицит составит около 1% ВВП за весь год. Однако на фоне восстановления внутреннего спроса и увеличения импортных цен на энергоносители дефицит вернется осенью, а в следующем году дефицит будет равен 1,2% ВВП», — поясняется в документе.

Уточняется, что возвращение дефицита текущего счета вместе с ожидаемым снижением процентных ставок приведет к умеренному ослаблению гривни в конце 2020 году — до 28-29 грн/$1, при этом в 2021 году аналитики не ожидают значительных изменений обменного курса.

Согласно документу, ICU прогнозирует рост безработицы в 2020 году до 10% (с 8,2% в 2019), а в 2021 году — снижение до 9,5%.

По оценкам инвестгруппы, международные резервы Украины к концу года могут сократиться до $26,3 млрд с текущих $28,7 млрд, которые увеличились после получения Украиной первого транша от МВФ ($2,1 млрд). В 2021 году эксперты прогнозируют рост показателя до $28,5 млрд.