Парламент назначил Горбаля в состав Совета НБУ

Верховная Рада назначила Василия Горбаля на должность члена Совета Национального банка Украины.
Принятие соответствующего постановления поддержали 249 народных депутатов.
В соответствии со статьей 10 закона «О Национальном банке Украины» срок полномочий членов Совета Национального банка составляет семь лет, кроме председателя Нацбанка, который входит в состав Совета НБУ на срок осуществления им полномочий по должности.
Срок полномочий Веры Рычаковской, которая была назначена на должность члена Совета НБУ в 2016 году, закончился 7 июля 2020 года.
Учитывая это, парламент внес изменения в состав Совета НБУ и назначил членом Совета Национального банка Горбаля Василия Михайловича.
Горбаль является экономистом-международником, кандидатом юридических наук, был народным депутатом Украины трех созывов. Работал начальником отделов и председателем правления нескольких банков. Последним рабочим местом Горбаля была корпорация «УкрИннМаш». Вместе с тем он дважды был членом Совета Нацбанка.
Напомним, 9 сентября Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал назначение Василия Горбаля на должность члена Совета Национального банка. За кандидатуру Горбаля проголосовали 24 члена комитета.
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