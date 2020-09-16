Марина Порошенко возглавит список «Евросолидарности» на выборах в Киевсовет

Супруга пятого президента Украины, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко Марина Порошенко возглавит список «Евросолидарности» на выборах в Киевский совет.
Об этом было объявлено во время презентации кандидатов в депутаты на очередные выборы в Киевский городской совет от политической партии «Европейская Солидарность» в среду.
«Сразу хочу сказать: не чувствую себя политиком, в первую очередь, я гражданка своей страны, которую я очень люблю. И мне не все равно, что будет с Украиной, и как будет развиваться наша столица», — сказала она на съезде столичной команды «Евросолидарности».
Супруга пятого президента Украины также объявила первых участников списка кандидатов в депутаты Киевского городского совета.
В него вошли секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, юрист и правозащитник Леонид Емец, лидер молодежной "ЕС" Динара Хабибулаева, ветеран и волонтер Александр Погребиский.
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