Марина Порошенко возглавит список «Евросолидарности» на выборах в Киевсовет

Супруга пятого президента Украины, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко Марина Порошенко возглавит список «Евросолидарности» на выборах в Киевский совет.

Об этом было объявлено во время презентации кандидатов в депутаты на очередные выборы в Киевский городской совет от политической партии «Европейская Солидарность» в среду.

«Сразу хочу сказать: не чувствую себя политиком, в первую очередь, я гражданка своей страны, которую я очень люблю. И мне не все равно, что будет с Украиной, и как будет развиваться наша столица», — сказала она на съезде столичной команды «Евросолидарности».

Супруга пятого президента Украины также объявила первых участников списка кандидатов в депутаты Киевского городского совета.

В него вошли секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, юрист и правозащитник Леонид Емец, лидер молодежной "ЕС" Динара Хабибулаева, ветеран и волонтер Александр Погребиский.