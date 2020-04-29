Совет НБУ предлагает Минфину выпускать для населения ОВГЗ в документарной форме

Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 28 апреля предложил Министерству финансов выпускать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для восстановления национальной системы здравоохранения и борьбы с Covid-19, а также документарные ОВГЗ для населения, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
Согласно его сообщению в Facebook в среду, в одобренных Советом рекомендациях Кабинету министров и правлению НБУ указано, в частности, что выпуск ОВГЗ для населения в документарной форме и «медицинских» ОВГЗ поможет в покрытии дефицита финансирования бюджета.
Кроме того, рекомендуется упростить порядок привлечения средств населения в валютные ОВГЗ и пересмотр налогообложения по ним частично покроет потребности правительства в валюте, говорится в сообщении.
Вместе с тем, Совет НБУ предложил правлению Нацбанка временно включить валютные ОВГЗ в расчет значения норматива покрытия ликвидностью (LCR).
Согласно отчету Совета НБУ, также стоит пересмотреть механизмы корректировки справедливой стоимости ОВГЗ и рассмотреть снижение оценки рискованности (вероятности дефолта) государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.
Кроме того, Совет регулятора рекомендует расширить монетарный инструментарий для регулирования ликвидности банковского сектора и перечень приемлемого обеспечения по операциям рефинансирования банков, а также рассмотреть осуществление операций на открытом рынке с государственными ценными бумагами.
Согласно сообщению, Совет также подчеркнул важность выполнения требований для получения и привлечения кредитных программ МВФ и других МФО с целью получения средств на противодействие распространению коронавируса.
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