Путин наградил Медведева орденом к Дню рождения

Президент России Владимир Путин наградил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ главы РФ от 14 сентября опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
14 сентября Медведеву исполнилось 55 лет.
Медведев в 2005 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2015 году был удостоен этого же ордена I степени.
Дмитрий Медведев в разные годы возглавлял администрацию президента РФ, занимал пост первого вице-премьера. В 2008-2012 годах Медведев был президентом России, в 2012-2020 годах — премьер-министром. Является председателем партии «Единая Россия».
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