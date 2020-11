Обама в своей книге сравнил Путина с боссом чикагской мафии

Экс-президент США Барак Обама рассказал в первом томе своих мемуаров «Земля обетованная» (A Promised Land)об общении с российскими президентами Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. При этом он сравнивает Путина с боссами чикагской мафии, а про Медведева говорит, что тот не обладал, по его мнению, реальной властью, сообщают РИА Новости.

Путин, по заявлению Обамы, был «жестким», хотя «физически ничем не примечательным» человеком и походил на «жесткого, воспитанного по законам дворов уличного босса из тех, кто руководили чикагской машиной».

Так, Обама пишет, что не считал, что Медведев, с которым он начал работать в 2009 году, обладал реальной властью.

«Президент Дмитрий Медведев между тем был, похоже, олицетворением новой России: молодой, подтянутый и одетый в модные, скроенные в Европе костюмы. Правда, он не был реальной властью в России. Это место было занято его патроном Владимиром Путиным», — пишет Обама.

По его словам, он больше всего хотел общаться с Медведевым из всех лидеров БРИКС, поскольку отношения с Россией были на низкой точке. Он назвал военные действия в Грузии в 2008 году российским вторжением и знаком растущей самоуверенности и общей угрожающей позиции Путина. При этом, по его словам, «Путину, похоже, это сошло с рук». Обама, по его словам, решил проводить «перезагрузку» с Россией, встретившись с Медведевым весной 2009 года перед саммитом «двадцатки». В этом он руководствовался советами высокопоставленного карьерного дипломата Уильяма Бернса «с видом книгочея и оксфордского декана», а также на Майкла Макфола, профессора Стэнфорда и будущего посла в РФ, который «каждое предложение заканчивал восклицательным знаком». Оба при этом заявляли, что Медведев будет пытаться завязать с ним добрые отношения, «чтобы показать, что он занимает место на мировой арене». Обама заявил, что изучил биографию Медведева и счел его «технократом, работающим за сценой, без политического профиля или собственной базы избирателей». Это впечатление подтвердилось при встрече с Медведевым в Лондоне. «Он был человеком небольшого роста с темными волосами и слегка формальной, почти самоироничной манерой говорить, больше консультант по международному менеджменту, чем политик или партийный аппаратчик. Очевидно, он понимал английский язык, хотя предпочитал говорить с переводчиком», — пишет Обама.

Он описывает разногласия с Медведевым по Грузии и называет бесцельным замечание российского президента о том, что Россию приветствовали в Южной Осетии, а американцев в Ираке — нет. При этом Медведев был «хорошо проинформирован и конструктивен» по финансовому кризису.

«Он удивил нас, сделав ничем не спровоцированное и беспрецедентное предложение позволить вооруженным силам США использовать российское воздушное пространство для транспортировки военных и снаряжения в Афганистан», — пишет Обама. Кроме того, Медведев был готов «честно и гибко» сотрудничать по ядерному нераспространению, добавляет он, хотя и добивался того, чтобы США заморозили элементы ПРО в Польше и Чехии.

«Я предполагал, что он говорит (по ПРО — ред.) от лица Путина», — говорится в книге Обамы. Обама говорит, что, чтобы «сократить беспокойство России», он обещал Медведеву вновь изучить американские планы в Европе, хотя дает понять, что не собирался предпринимать никаких реальных уступок.

Относительно Путина Обама пишет, что тот не хотел вернуть Россию к марксизму-ленинизму, но при нем «новая Россия с каждым годом становилась более похожей на старую». Он отмечает, что Путин «действовал не только принуждением», а был «по-настоящему популярен».

«У Путина была только одна проблема: Россия больше не была сверхдержавой. Хотя у нее был ядерный арсенал, уступавший только нашему, у России не было сети союзников и баз, которые позволяли США проецировать военную силу по всему глобусу», — пишет Обама. Он заявляет также, что российская экономика «почти полностью» зависела от экспорта природных ресурсов.

Далее Обама почти дословно повторяет свои слова 2014 года, заявляя, что «почти никто из молодых африканцев, азиатов или латиноамериканцев не искал в России вдохновения в борьбе за реформирование своего общества... или мечтал учиться там, не говоря уж об эмиграции». Российскую историю Обама представляет «тысячелетием монгольских вторжений, запутанных интриг, большого голода, укоренившегося крепостничества, кровавых революций, калечащих войн, многолетних осад и миллионов и миллионов убитых, и все это на фоне ледяного пейзажа, который ничего не прощал».

Про переговоры с Путиным Обама пишет достаточно коротко. Обама добавил, что на даче у Путина ему пришлось выслушать монолог российского лидера, который «был хроникой всех предполагаемых несправедливостей, предательства и оскорблений, которые он и российский народ претерпели от рук заносчивых американцев».

Первый том книги A Promised Land был выпущен издательством Penguin Random House. Первая часть насчитывает 768 страниц и переведена на 25 языков. В 2017 году, через несколько месяцев после выхода Обамы в отставку, издатели Penguin Random House заплатили за право публикации его мемуаров $60 млн.

Ранее у экс-президента США уже выходило несколько книг — «Мечты моего отца» (Dreams From My Father, 1995 год), «Дерзость надежды» (Audacity of Hope, 2006 год) и «О тебе пою: послание к моим дочерям» (2010).