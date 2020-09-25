Аграрии оценили свои потери от засухи в 6,5 млрд грн

Общественный союз «Всеукраинская аграрная рада» (ВАР) прогнозирует потери сельхозпроизводителей Украины от аномальной засухи в нынешнем году в 6,5 млрд грн.
При этом союз объявил о сборе средств на приобретение посевного материала для своих участников с Одесской области.
Отмечается, что в помощи нуждаются 14 предприятий.
«На сегодняшний день среди своих участников ВАР собрала более 1,5 млн грн. Часть посевного материла уже закупили и отправили пострадавшим агропредприятиям. Участники ВАР также делятся с коллегами собственным посевным материалом свежего урожая. Уже отправлено более 200 тонн», — говорится в сообщении.
По оценкам Госстата, падение производства продукции агропромышленного комплекса в Украине в августе текущего года замедлилось по сравнению к тому же месяцу предыдущего года до 5,5% с 5,8% в июле.
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