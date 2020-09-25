НБУ ожидает в 2021 году рост средней зарплаты на 15%

Национальный банк Украины ожидает в 2021 году рост средней заработной платы на 15% при повышении минимальной на 30%, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

«Эффект переноса ожидаем более спокойный, так как экономика все еще будет слабой и только начнет восстанавливаться после кризиса. По нашим оценкам, при 30%-ном росте минимальной зарплаты средняя вырастет в следующем году где-то на 15%», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Сологуб отметил, что, по его оценкам, повышение «минималки» не будет иметь большого влияния на курс, тогда как на инфляцию будет иметь «небольшое, но не такое значительное».

«Чисто механически, с точки зрения учетной ставки, это должно вверх подтягивать ее траекторию, если инфляция выходит выше цели, но на экономику в целом много факторов влияет», — добавил замглавы НБУ.

Он добавил, что повышение минимальной зарплаты будет учитываться в октябрьском прогнозе Нацбанка.

Как сообщалось, 29 августа вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

В Офисе президента отмечали, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 года является первым этапом, вторым станет повышение с 2021 года до 6 тыс. грн. Кроме того, в течение 2021 года планируется дальнейшее увеличение до 6,5 тыс. грн.