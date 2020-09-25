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Bloomberg узнал о «тревоге» в Кремле из-за возможного проигрыша Трампа

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Bloomberg узнал о «тревоге» в Кремле из-за возможного проигрыша Трампа

Аналитики в Кремле и Совете безопасности России работают сверхурочно, просчитывая различные сценарии в случае смены хозяина Белого дома. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Победа на президентских выборах в США демократа Джозефа Байдена станет «плохой новостью для России», заявили агентству люди, близкие к руководству России.

Победа Байдена может дать Кремлю повод перенести парламентские выборы 2021 года, сообщил Bloomberg близкий к Кремлю источник. Это необходимо для того, чтобы провести выборы до того, как новая администрация США введет следующую порцию санкций против России.

Перенести выборы в Госдуму предлагал лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время обсуждения поправок в Конституцию. Однако не все фракции в Госдуме поддержали эту поправку — КПРФ не согласилась с ней. В Кремле пока готовятся к тому, что выборы пройдут в плановом режиме в сентябре 2021 года, сообщали источники РБК, близкие к администрации президента.

«Все больше встревоженная перспективой Белого дома без Дональда Трампа, Россия пытается предсказать последствия для чувствительных вопросов, начиная от ядерного оружия до отношений с Китаем, экспорта энергоносителей, санкций и масштабных глобальных конфликтов», — пересказывает Bloomberg слова источников, близких к российской власти.

Внутренняя политика США стала настолько поляризованной, что России нет никакой необходимости вмешиваться и изобретать новые противоречия, рассказал агентству высокопоставленный сотрудник британской разведки. Тем не менее Россия проводит «очень активную» кампанию по очернению Байдена и возбуждению разногласий на политической арене США, заявил на прошлой неделе директор ФБР Кристофер Рэй.

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Минфин США 22 сентября ввел очередную порцию санкций против российских физических и юридических лиц. В черный список добавили восемь граждан и уроженцев России, а также семь организаций из России и Финляндии. Санкции нацелены на лица и компании, связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого Вашингтон обвиняет во вмешательстве в американские выборы и кибератаках.

Россия, выборы в США
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Пятница, 25 сентября 2020
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