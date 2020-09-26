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В МИД заявили, что Лукашенко «выбрал Путина» и «риски зашкаливают»

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В МИД заявили, что Лукашенко «выбрал Путина» и «риски зашкаливают»

Укрепление сотрудничества Беларуси с Россией несет серьезные риски для Украины, заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. А это означает конфронтацию», — считает он.

По словам дипломата, Киев формирует свое отношение к белорусскому президенту в соответствии с его выбором. «И мы понимаем: если Лукашенко выбрал Россию, то риски зашкаливают», — сказал Кулеба.

«Мы заняли ту позицию, которую занимаем сейчас: четкую, жесткую, но не относительно белорусского народа», — добавил глава МИД. Он пообещал, что власти будут делать все возможное для помощи белорусскому народу.

Отвечая на слова ведущего о том, что Киев осторожен в своих высказываниях относительно Беларуси, Кулеба заявил, что Украина с самого начала присоединилась к оценкам Евросоюза о происходящем в стране. «И позиция эта очень проста, что и «инаугурация», которая состоялась, не означает признания Александра Лукашенко легитимным главой белорусского государства», — сказал он.

24 сентября белорусский МИД заявил, что Украина не самостоятельна при оценке политической ситуации в Беларуси. «Складывается ощущение, что именно «научиться учить» пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества», — отметило ведомство. Это произошло после того, как Киев отказался признать Лукашенко избранным президентом.

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Инаугурацию белорусского президента, которая состоялась 23 сентября в закрытом режиме, не признали и другие государства, в том числе США, Германия, Эстония, Словакия, Чехия, Литва, Канада, Великобритания и другие. В ЕС заявили, что ни сама процедура, ни новый срок Лукашенко не имеют достаточной легитимности, и сообщили, что пересмотрят свои отношения с Минском.

О поддержке властей Беларуси заявил Китай. В Кремле же считают, что непризнание рядом стран Лукашенко легитимным главой государства противоречит международному праву и является вмешательством во внутренние дела страны.

Беларусь, Александр Лукашенко, Дмитрий Кулеба
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