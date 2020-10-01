Мэр Чернигова заболел коронавирусом

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что заразился коронавирусом.

«Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем Вам здоровья. Берегите себя и своих близких!», — написал он на странице в Фейсбуке в четверг утром.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано новое рекордное количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки — 4 069, при этом выздоровевших — 2 083, 64 ранее заболевших за сутки умерли.