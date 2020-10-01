В школах Северодонецка приостановили учебу из-за пожара

В северодонецких школах из-за масштабного лесного пожара 1 октября приостановлен учебный процесс.

Об этом сообщает военно-гражданская администрация Северодонецка.

«В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров, принято решение приостановить учебный процесс 1 октября во северодонецких школах», — отмечается в сообщении.

По информации ВГА, по состоянию на 7 часов в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, из них ликвидировано 82, продолжается тушение 64-х.

По словам руководителя области Сергея Гайдая, пожар распространился почти на 10 000 гектаров в сутки. На Луганщине в огненном круге оказались 11 поселков, в том числе в непосредственной близости от Северодонецка. Четыре человека погибли, повреждены огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Причины возгорания установит следствие. Прокуратура области возбудила уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Как сообщалось, по данным ГСЧС, 30 сентября вдоль линии разграничения возникло 6 масштабных очагов лесных пожаров.

Самая сложная ситуация — на территории от Станицы Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов.

В результате пожаров погибли 4 человека (трое гражданских, 1 работник лесхоза) и госпитализированы 10 человек. Эвакуированы 120 человек.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет около 9,3 тыс. гектаров.

В пресс-центре ООС заявили, что масштабные лесные пожары на Луганщине вызваны вооруженными провокациями оккупантов с применением трассирующих пуль.