Курс гривны к доллару вернулся к значениям января 2018 года

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 6 копеек, установив его на 6 октября на уровне 28,40 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 33,40 грн (на 5 октября — 33,23 гривны).

Отметим, что до этого самый низкий курс гривны к доллару фиксировался 29 января 2018 года — 28,54 гривны.