Мировые цены на растительные масла достигли максимума за восемь месяцев

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары растут четвертый месяц подряд, в первую очередь повысилась стоимость растительных масел и зерновых. Как в четверг сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в сентябре 97,9 пункта, что на 2,1% больше, чем в августе, и на 5% выше аналогичного показателя 2019 года.

Согласно опубликованному на сайте организации докладу, индекс цен на растительные масла ФАО в сентябре возрос на 6% и достиг «рекордного за последние восемь месяцев уровня». Специалисты объясняют это ростом «котировок на пальмовое, подсолнечное и соевое масла на фоне активного спроса на мировых рынках».

Отмечается, что по сравнению с августом показатель индекса цен на зерновые ФАО увеличился на 5,1%. Это на 13,6% выше среднего показателя сентября 2019 года.

«Значительнее всего выросли котировки пшеницы, что обусловлено ростом объемов торговли на фоне опасений в связи с возможным снижением уровня производства в южном полушарии и засушливыми погодными условиями, отрицательно сказывающимися на посевах озимой пшеницы во многих странах Европы», — указывается в докладе. Выросли международные цены на кукурузу, на сорго и ячмень.

Значение индекса цен на молочные продукты ФАО осталось практически неизменным по сравнению с августом. Снизились цены на рис, мясо и на сахар.