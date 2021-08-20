Цены на нефть растут после продолжительного снижения

Цены на нефть поднимаются на торгах 20 августа после падения на протяжении шести сессий подряд.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 20 августа составляет 66,57 долл. за баррель, что на 0,18% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг, 19 августа, эти контракты подешевели на 2,6%, до 66,45 долл. за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к утру 20 августа 64,09 долл. за баррель, что на 0,63% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на 2,7%, до 63,69 долл. за баррель.

Срок действия сентябрьских фьючерсов на WTI истекает в пятницу. Более активно торгуемые октябрьские контракты подорожали в ходе торгов на 0,27%, до $63,67 за баррель.

С начала текущей недели Brent подешевела на 5,5%, WTI — более чем на 6%. Снижение продолжалось шесть сессий подряд, что является самым длительным подобным периодом с февраля 2020 года, пишет издание MarketWatch.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть из-за распространения штамма COVID-19 «Дельта». Особенное беспокойство вызывают страны Азии, в частности, ключевой импортер нефти Китай, который ввел меры для ограничения передвижения граждан из-за пандемии, пишет Bloomberg.