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Для украинцев открылись границы еще 6 стран

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Для украинцев открылись границы еще 6 стран

Перечень стран, в которые украинским туристам открыт въезд, расширился с начала сентября на 6 до 58.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передают Українськi Новини.

«По состоянию на 13 октября стран, относительно открытых для украинцев — 58. С прошлого брифинга 30 сентября добавилось 6 стран. Эти 6 стран не очень популярны среди украинских туристов: Бахрейн, Перу, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Уганда и Центральноафриканская республика», — сказал он.

Ранее для путешествий граждан Украины открылись Болгария, Албания, Черногория, Сербия, Северная Македония, Словения, Беларусь, Великобритания, Ирландия.

Также для украинцев открыты Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивские острова, Корея, Камбоджа, Казахстан, Армения, Иран, Ирак, Афганистан, Ливан, Иордания.

Кроме того, украинцы могут путешествовать в Египет, Тунис, на Сейшельские острова, Коморские острова, в Танзанию, Кению, Эфиопию, Конго, Того, Чад, Судан, Южный Судан, Руанду, Бурунди, Замбию, Сомали, Нигерию, Гану, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне.

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Помимо этого гражданам Украины разрешен въезд в США, Мексику, Колумбию, на Багамские острова, в Антигуа и Барбуду, Ямайку, Доминикану, Бразилию, Пуэрто-Рико и Эквадор.

Правила посещения этих стран разные: в некоторые разрешен безвизовый въезд, а в некоторые необходима виза, ряд из них не требуют соблюдения особых условий, остальные обязывают к тестированию на коронавирус или прохождению карантина.

карантин, Дмитрий Кулеба, коронавирус
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