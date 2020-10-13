Зеленский объявил о проведении 25 октября всенародного опроса

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.
«25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение», — сказал Зеленский в видеообращении, обнародованном во вторник утром в эфире ряда украинских телеканалов.
Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: «Об этом позже».
Он отметил, что сейчас Верховная Рада готовится закрепить такой «важный механизм» как народовластие на законодательном уровне.
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