Зеленский объявил о проведении 25 октября всенародного опроса

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.

«25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение», — сказал Зеленский в видеообращении, обнародованном во вторник утром в эфире ряда украинских телеканалов.

Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: «Об этом позже».

Он отметил, что сейчас Верховная Рада готовится закрепить такой «важный механизм» как народовластие на законодательном уровне.