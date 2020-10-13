Правительство меняет критерии для перехода в «красную» зону карантина

Кабинет министров решил изменить критерии, по которым в Украине будут определять «красную» зону карантина. Соответствующее постановление с однодневной доработкой правительство приняло во время внеочередного заседания 13 октября.

«Мы внесли соответствующие изменения относительно количества коек, которые учтены при установлении того или иного уровня на территории всей области — или «оранжевого» или «красного», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, теперь не будут учитывать койкоместа, отведенные для пациентов с коронавирусом, в детских и педиатрических отделениях. Также для перехода в «красную» зону, заболеваемость коронавирусом в течение 14 дней должна составить более 320 человек в 100 тыс. населения.

«Сегодня у нас этот показатель был динамичным. Он определялся как таковой, что в 5 раз превышает средний показатель по стране», — добавил Степанов.

Также по его словам, правительство решило изменить критерий по определению карантина, который касается показателя охвата тестированием.

«Предлагается также внести некоторые изменения в индикаторы и критерии, которыми определяется карантин на территории страны. В частности вдвое повысить целевой показатель охвата тестированием до 48 на 100 тыс. населения за последние семь дней», — отметил министр.

Глава Минздрава также добавил, что до конца октября в Украине хотят выйти на проведение 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки. А до конца года это количество планируется увеличить.

Напомним, во время сегодняшнего заседания правительство продлило до конца года адаптивный карантин. В частности, Кабмин изменил требования к проведению массовых мероприятий, к проведению спортивных соревнований, а также предложил школам уйти на каникулы с 15 по 30 октября.