Правительство меняет критерии для перехода в «красную» зону карантина

Кабинет министров решил изменить критерии, по которым в Украине будут определять «красную» зону карантина. Соответствующее постановление с однодневной доработкой правительство приняло во время внеочередного заседания 13 октября.
«Мы внесли соответствующие изменения относительно количества коек, которые учтены при установлении того или иного уровня на территории всей области — или «оранжевого» или «красного», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, теперь не будут учитывать койкоместа, отведенные для пациентов с коронавирусом, в детских и педиатрических отделениях. Также для перехода в «красную» зону, заболеваемость коронавирусом в течение 14 дней должна составить более 320 человек в 100 тыс. населения.
«Сегодня у нас этот показатель был динамичным. Он определялся как таковой, что в 5 раз превышает средний показатель по стране», — добавил Степанов.
Также по его словам, правительство решило изменить критерий по определению карантина, который касается показателя охвата тестированием.
«Предлагается также внести некоторые изменения в индикаторы и критерии, которыми определяется карантин на территории страны. В частности вдвое повысить целевой показатель охвата тестированием до 48 на 100 тыс. населения за последние семь дней», — отметил министр.
Глава Минздрава также добавил, что до конца октября в Украине хотят выйти на проведение 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки. А до конца года это количество планируется увеличить.
Напомним, во время сегодняшнего заседания правительство продлило до конца года адаптивный карантин. В частности, Кабмин изменил требования к проведению массовых мероприятий, к проведению спортивных соревнований, а также предложил школам уйти на каникулы с 15 по 30 октября.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016