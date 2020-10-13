Войти
Кабмин продлевает карантин в стране до 31 декабря
официально
Кабмин продлевает карантин в стране до 31 декабря
Зеленский объявил о проведении 25 октября всенародного опроса
инициатива
Зеленский объявил о проведении 25 октября всенародного опроса

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Правительство меняет критерии для перехода в «красную» зону карантина

273
Правительство меняет критерии для перехода в «красную» зону карантина

Кабинет министров решил изменить критерии, по которым в Украине будут определять «красную» зону карантина. Соответствующее постановление с однодневной доработкой правительство приняло во время внеочередного заседания 13 октября.

«Мы внесли соответствующие изменения относительно количества коек, которые учтены при установлении того или иного уровня на территории всей области — или «оранжевого» или «красного», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, теперь не будут учитывать койкоместа, отведенные для пациентов с коронавирусом, в детских и педиатрических отделениях. Также для перехода в «красную» зону, заболеваемость коронавирусом в течение 14 дней должна составить более 320 человек в 100 тыс. населения.

«Сегодня у нас этот показатель был динамичным. Он определялся как таковой, что в 5 раз превышает средний показатель по стране», — добавил Степанов.

Также по его словам, правительство решило изменить критерий по определению карантина, который касается показателя охвата тестированием.

«Предлагается также внести некоторые изменения в индикаторы и критерии, которыми определяется карантин на территории страны. В частности вдвое повысить целевой показатель охвата тестированием до 48 на 100 тыс. населения за последние семь дней», — отметил министр.

Читайте также: МВФ ожидает падения ВВП Украины в 2020 на 7,2%

Глава Минздрава также добавил, что до конца октября в Украине хотят выйти на проведение 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки. А до конца года это количество планируется увеличить.

Напомним, во время сегодняшнего заседания правительство продлило до конца года адаптивный карантин. В частности, Кабмин изменил требования к проведению массовых мероприятий, к проведению спортивных соревнований, а также предложил школам уйти на каникулы с 15 по 30 октября.

карантин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 13 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Клаус Шваб
Клаус Шваб
экономист, президент Всемирного экономического форума

Каким будет постковидный капитализм

Единственный приемлемый ответ на кризис – осуществление «Великой перезагрузки» нашей экономики, политики и общества. Более того, сейчас подходящий момент для переоценки «священных коров» допандемической системы, а также для защиты некоторые устоявшихся принципов. Задача, которая стоит перед нами: сохранить достижения последних 75 лет, но в более устойчивой форме.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Совета НБУ

Что происходило за кулисами «кухонной» ссоры в Нацбанке

Долго думал о том, писать эту статью или нет. С одной стороны, деньги любят тишину, а с другой, Совет НБУ – это же не масонская ложа, а конституционный орган центрального банка страны, полиграфическая продукция которого лежит в карманах и кошельках всех украинцев. НБУ – это народное достояние, открытость процессов в котором нужна народу Украины, нашим кредиторам и партнерам. Да и потом, народ должен знать своих героев, а кредиторы и партнеры понимать природу происходящего в информационном пространстве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Когда война не мешает инвестициям

Когда говорят, что война мешает иностранным инвестициям, то я вспоминаю Израиль. Эта страна живет в состоянии перманентного хаоса. В любую минуту из вражеских территорий может прилететь ракетный удар. У них уже вошло в привычку услышать предупреждающий вой сирены и успеть спрятаться в бомбоубежище. Город Кирьят-Гат находится в опасной близости от Сектора Газа. Так же это один из самых депрессивных регионов страны. Так вот, в этом городе в 1999 Intel открыл первый завод. В 2006 - второй завод. И в 2019 в строительство третьего завода собирались вложить 11 млрд дол.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016