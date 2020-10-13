МВФ ожидает падения ВВП Украины в 2020 на 7,2%

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2% с 8,2% в июньском прогнозе.

Согласно Всемирному экономическому прогнозу (WEO) Фонда, обнародованному во вторник, повышены также ожидания роста украинской экономики в следующем году — с 1,1% до 3%, а в 2025 году МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 4%.

Согласно WEO, оценка среднегодовой инфляции в Украине в 2020 году понижена с 4,5% до 3,2%, в следующем — с 7,2% до 5%. Инфляция на конец периода, согласно документу, в этом году составит 5,2%, в следующем возрастет до 5,8%.

Как сообщалось, в 2019 году украинская экономика выросла на 3,2% при инфляции 4,1%.

Согласно новым оценкам, дефицит текущего счета в 2,7% ВВП в этом году может смениться профицитом в 4,3% ВВП с возвращением к дефициту 3,4% ВВП в следующем году, тогда как в июне МВФ ожидал дефицит в этом году 1,7% ВВП, в следующем — 2% ВВП.

МВФ также улучшил оценки уровня безработицы для Украины. Если в июне Фонд оценивал, что в этом году он увеличится с 8,5% до 12,6%, а в следующем снизится до 12%, то теперь прогноз уровня безработицы на этот год составляет 11%, на следующий — 9,6%.

Восстановление мировой экономики в 2021 году, по мнению МВФ, будет происходить несколько менее высокими темпами, чем ожидалось в июне — 5,2% вместо 5,4%. Существенно поубавилось оптимизма и относительно роста российской экономики в следующем году — 2,8% вместо 4,1%. Прогноз Минэкономразвития и ЦБ на 2021 год — рост соответственно на 3,3% и 3,5-4,5%.