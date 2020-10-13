Норвегия обвинила Россию в хакерской атаке на свой парламент

Министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Серёйде заявила, что власти королевства подозревают Россию в организации хакерской атаки на парламент. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Норвегии.

По словам Эриксен Серёйде, нападение произошло 24 августа. Расследованием инцидента занимаются Служба безопасности и разведслужба Норвегии.

«Это серьезное событие, которое затронуло важнейший институт нашей демократии», — заявила дипломат. — Основываясь на имеющейся у правительства информации, мы считаем, что за этой деятельностью стоит Россия"

В обращении норвежского правительства также указывается, что растущее использование цифровых технологий одновременно ведет и к увеличению объема и опасности киберугроз. В этой связи в Осло заявили о необходимости международного сотрудничества в этом вопросе.

Ранее в атаке на свой парламент Россию обвиняла Германия. В 2015 году несколько депутатов Бундестага получили письма якобы из ООН. В сообщениях была ссылка, в случае перехода по которой на компьютеры незаметно устанавливалось вредоносное программное обеспечение. Таким образом злоумышленники получили доступ к интранету немецкого парламента, к которому были подключены более 5,6 тыс. компьютеров и около 12 тыс. пользователей.

По данным Службы безопасности Германии, хакеры скачали не менее 16 Гб данных, в том числе десятки тысяч электронных писем парламентариев.

Власти ФРГ заподозрили в нападении хакерскую группа Fancy Bear (АРТ 28), которую на Западе считают связанной с российским ГРУ (сейчас — Главное управление Генерального штаба).

Москва все обвинения отрицала.