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В Словении из-за коронавируса запретили работу баров и ресторанов

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В Словении из-за коронавируса запретили работу баров и ресторанов

Правительство Словении разделило страну на две части с разными эпидемиологическими режимами, в зависимости от превышения критических показателей в 140 выявленных случаев инфицирования коронавирусом на 100 тыс. населения

Словенские власти в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом вводят запрет на работу баров, ресторанов и фитнес-центров на большей части территории страны, он вступит в действие в пятницу. Об этом в четверг заявил на пресс-конференции министр экономического развития и технологий Словении Здравко Почивалшек.

«Правительство приняло указ об ограничении продажи товаров и предоставления услуг, действие которого вступит в силу завтра, — отметил министр. — Для регионов, не входящих в красную зону, действуют следующие правила: в парикмахерских и салонах красоты, фитнес-центрах и закрытых спортивных сооружениях лимит составит 20 кв. м на одного клиента». «Также разрешается работа баров и ресторанов в период с 6:00 до 22:30, а кафе при гостиницах будет разрешено обслуживать гостей отелей и в ночное время. — подчеркнул Почивалшек. — В красных регионах запрещено предоставлять услуги в фитнес-центрах и закрытых спортивных сооружениях, а также любых заведениях общественного питания».

Правительство Словении разделило страну на две части с разными эпидемиологическими режимами, в зависимости от превышения критических показателей в 140 выявленных случаев инфицирования коронавирусом на 100 тыс. населения. В «красный список» вошли 7 из 12 статистических регионов Словении, в состав которых входит 117 муниципалитетов, на территории которых проживает большая часть населения страны. В этой зоне с 16 октября будут действовать усиленные меры контроля: начиная с пятницы будут запрещены любые мероприятия и собрания людей, выезд за пределы общины проживания будет возможен лишь по уважительной причине, а выход из дома — лишь при наличии защитной маски.

Остальная часть территории страны, к которой относятся менее населенные регионы на западе и северо-востоке республики, остается в «оранжевой зоне» с меньшим риском заражения. Здесь будет разрешено свободное передвижение, в том числе в «красную зону», а собрания людей ограничили десятью участниками. Кроме того, все студенты и школьники средних и старших классов переводятся на дистанционное обучение. Выезд за пределы общин из «красного списка» будет возможен лишь для поездки на работу, посещения родственников, могил, лечебных учреждений и собственной недвижимости. Полиция будет проводить проверки на дорогах и на транспорте, а также в частных домах и квартирах в случае поступления сигналов о незаконных собраниях людей от соседей.

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Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных в стране возросло до 10 683, умерли 175 человек. Премьер-министр страны Янез Янша объявил об окончании локальной вспышки 15 мая, а 1 июня правительство отменило режим эпидемии на территории страны.

Но с началом осени темпы роста числа инфицированных в Словении многократно возросли. 6 октября правительство опубликовало план карантинных мер для сдерживания второй волны пандемии. Он предусматривает поэтапное ужесточение ограничений, при сохранении негативной тенденции власти могут закрыть непродовольственные магазины, ввести комендантский час по ночам и ограничить въезд в Словению из-за рубежа.

Словения, коронавирус
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