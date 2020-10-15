Власти Финляндии рекомендовали гражданам перейти на удаленную работу

Власти Финляндии рекомендовали жителями страны по возможности перейти на удаленную работу из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции министр по делам местного самоуправления Сирпа Паатеро.

«Правительство рекомендует всем сотрудникам госсектора работать удаленно, если у них есть такая возможность. Эта же рекомендация касается работников частного сектора», — сказала она.

Кроме того, правительство далее сокращает число участников общественных мероприятий. В некоторых регионах их рекомендуется запретить, в некоторых (пока это только один регион) — ограничить число участников до 10 человек.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 241, достигнув в четверг 12 944. С начала пандемии в стране зафиксировано 350 летальных исходов. Согласно последним оценкам, темпы пандемии ускоряются практически по всей стране, в более чем половине случаев обстоятельства заражения остаются до конца не выясненными.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости находиться на карантине из стран, где число случаев коронавируса составляет 25 на 100 тыс. населения в последние две недели. С 1 октября для стран, где этот порог превышен, может быть разрешен въезд без 14-дневного карантина при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус — первый должен быть сделан перед поездкой, второй — после прибытия в страну. Эта мера коснется только стран ЕС, Шенгенской зоны и государств из списка третьих стран, составленного ЕС, и не будет распространяться, в частности, на Россию и США.