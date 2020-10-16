Трамп пообещал мирно передать власть в случае поражения на выборах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах 3 ноября. Об этом он заявил во время своего предвыборного мероприятия в Майами, штат Флорида. Трансляцию встречи с избирателями вел телеканал NBC.

Ведущая спросила Трампа, гарантирует ли он мирную передачи власти в случае поражения. «Да, я обеспечу мирный переход власти». Но я хочу, чтобы это были честные выборы», — ответил президент. Он добавил, что сейчас он и его команда чувствуют уверенность в своей победе.

В конце сентября во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что не может гарантировать мирную передачу власти демократу Джо Байдену при своем поражении на предстоящих президентских выборах. В качестве причины он назвал недоверие к голосованию по почте, которое может быть сфальсифицировано.

«Посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я был очень сильно недоволен процессом голосования, это катастрофа. Откажитесь от голосования по почте, и все будет очень мирно...Передачи власти, честно говоря, не будет, будет продолжение», — заявил он.

Трамп считает, что его соперник может победить только в случае фальсификации выборов. По информации агрегатора опросных данных RealClearPolitics на 15 октября, действующего президента поддерживают 42,3% американских избирателей. Поддержка Байдена составляет 51,7%.