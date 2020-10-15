Трамп обвинил ведущие соцсети в поддержке демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что социальные сети Facebook и Twitter оказывают мощную поддержку Демократической партии и при этом притесняют республиканцев.

«Twitter и Facebook проводят массированную кампанию, это третья сила Национального демократического комитета — радикального левого движения», — отметил президент США.

Трамп добавил, что, в частности, заблокирован твиттер-аккаунт его предвыборного штаба. «Я слышал об этом, но что есть, то есть», — сказал он.

По словам президента США, левые радикалы — «это самая большая проблема для страны». «Проблема не в правых, проблема — в левых», — подчеркнул он.