Трамп обвинил ведущие соцсети в поддержке демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что социальные сети Facebook и Twitter оказывают мощную поддержку Демократической партии и при этом притесняют республиканцев.
«Twitter и Facebook проводят массированную кампанию, это третья сила Национального демократического комитета — радикального левого движения», — отметил президент США.
Трамп добавил, что, в частности, заблокирован твиттер-аккаунт его предвыборного штаба. «Я слышал об этом, но что есть, то есть», — сказал он.
По словам президента США, левые радикалы — «это самая большая проблема для страны». «Проблема не в правых, проблема — в левых», — подчеркнул он.
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