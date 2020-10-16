США разрешили своей авиации летать в районе Симферополя

США разрешили своим авиакомпаниям полеты в определенных районах зоны воздушной ответственности Симферополя, сообщается в уведомлении Федерального авиационного управления (FAA) США, опубликованном в четверг для ознакомления на сайте Федерального реестра.
Согласно уведомлению, отмена запрета произойдет 27 октября.
«В связи со (. . .) снижением рисков для гражданской авиации США данная поправка не предусматривает продолжение запрета на полеты в указанных районах Симферополя (. . .), срок действия которого истекает 27 октября 2020 года», — говорится в уведомлении.
«Хотя FAA ожидает, что РФ будет продолжать заявлять нелегитимные территориальные претензии и поддерживать конкурирующих (с украинскими) поставщиков аэронавигационных услуг, Украина продемонстрировала, что по-прежнему намерена принимать необходимые меры для сокращения остающихся рисков полетной безопасности в зоне воздушной ответственности Симферополя», — отмечают в управлении.
Между тем, введенные изменения не касаются запрета на полеты авиации США в зоне воздушной ответственности Днепра.
«Поправка продлевает срок действия запрета на определенные полеты в указанных районах Днепропетровской зоны воздушной ответственности с 27 октября 2020 года по 27 октября 2021 года», — уточняется в документе.
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