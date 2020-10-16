В Украине снова рекордное количество заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы, 16 октября, зафиксировано рекордное число заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 — 5 992 новых случая, выздоровели 2 269 человек, умерли 106 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 15 октября, сообщалось о 5 062 заболевших,14 октября, было зафиксировано 5 590 новых случаев заболевания COVID-19, 13 октября было 5 133.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро пятницы 287 231 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 5 408 человека.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 159 904 человек, что на 3 617 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (544), Киеве (455), Одесской (502), Днепропетровской (423), Хмельницкой (414) и Львовской области (365).