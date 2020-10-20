Зеленский признал, что пока не выполнил программу, с которой шел на выборы

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что знает все пункты своей предвыборной программы, которые пока не выполнены, но намерен реализовать их до конца своей каденции.
«Я знаю и обо всех пунктах моей программы, которые пока не выполнены. Они ежедневно указывают мне путь. Дают энергию, чтобы воплотить мою мечту. Я хочу передать следующему президенту Украины вот эту программу, где каждый пункт будет отмечен галочкой как выполненный. И искренне сказать вам: дорогие украинцы, мне перед вами не стыдно!», — сказал он в своем ежегодном послании к Верховной Раде во вторник.
Зеленский также отметил, что местные выборы 25 октября в Украине очень важны, но не для политических партий, а для граждан, живущих в конкретных населенных пунктах.
«В этот день я задам вам пять вопросов. И буду ждать ваши ответы. Ну а сегодня я задам важные, откровенные вопросы самому себе, и сразу на них отвечу. Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли всё нам с вами? Да!», — подчеркнул он.
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