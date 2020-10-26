Эрдоган призвал турков бойкотировать французские товары

На фоне дипломатического конфликта между двумя странами президент Турции Реджеп Эрдоган призвал не покупать французские товары, сообщает Reuters.
Ранее Франция отозвала своего посла в Анкаре для консультаций после слов Эрдогана о французском лидере Эмманюэле Макроне.
Это произошло после того, как Эрдоган посоветовал Макрону «проверить свою психику» — так он отреагировал на выступление президента Франции, предложившего защитить светские ценности страны от радикального исламизма.
Напомним, что обещание Эммануэля Макрона не отказываться от карикатур на пророка Мухаммеда, за демонстрацию которых ученикам был обезглавлен французский школьный учитель, вызвало в некоторых мусульманских странах волну негодования. В частности, торговые сети Катара и Кувейта объявили бойкот французским товарам.
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